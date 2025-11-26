Kuzey Kore'nin Nükleer Silah Stoğu 2030'a Kadar 243'e Çıkabilir

Güney Kore'de bulunan hükümet destekli Kore Savunma Analizleri Enstitüsü'nden (KIDA) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin şu anda yaklaşık 150 nükleer silaha sahip olduğu ve bu sayının 2030'a kadar 243'e, 2040'a kadar ise 429'a çıkmasının beklendiği bildirildi.

Güney Kore'de bulunan hükümet destekli Kore Savunma Analizleri Enstitüsü'nün (KIDA) kamuoyu ile paylaştığı son veriler Pyongyang yönetiminin nükleer kapasitesinin boyutunu gözler önüne serdi. KIDA'nın Nükleer Güvenlik Araştırmaları Bölüm Başkanı Lee Sang-kyu, Kuzey Kore'nin şu anda yaklaşık 150 nükleer silaha sahip olduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Bu silahlardan 115 ila 131 adedinin uranyum, 15 ila 19 adedinin ise plütonyum bazlı nükleer bomba olduğunu belirten Lee, Kuzey Kore'nin mevcut uranyum zenginleştirme kapasitesine göre 2030'a kadar 243, 2040'a kadar ise 429 nükleer silaha sahip olabileceği konusunda uyardı.

KIDA'nın tahmininin Kuzey Kore'nin mevcut nükleer silah envanterini 50 civarında değerlendiren yurtdışı araştırma kuruluşlarının tahminlerinden yaklaşık 3 kat fazla olması dikkat çekti.

"Nükleer denizaltı 10 yıldan uzun sürebilir"

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan askeri iş birliğine de değinen Lee, Moskova'nın Pyongyang'a 5 bin ila 6 bin tonluk bir denizaltı inşası için teknolojik destek sağlayabileceğini belirtti. Lee, Kuzey Kore'nin inşa etmeyi planladığı nükleer enerjili denizaltıya uygun küçük bir reaktörün geliştirilmesinin ise 10 yıl veya daha uzun sürmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Kim, nükleer kapasiteyi artırma talimatı vermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2022 sonlarında düzenlenen önemli bir Kore İşçi Partisi (WPK) toplantısında, ülkenin nükleer cephaneliğinin "katlanarak" artırılması çağrısında bulunmuştu. Geçtiğimiz Ocak ayında ülkesindeki bir nükleer malzeme üretim tesisini ve Nükleer Silahlar Enstitüsü'nü denetleyen Kim, "nükleer stratejik kapasiteyi artırma" talimatını tekrarlamıştı. Kim, geçtiğimiz Mart ayında ise nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısının yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi alarak, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması talimatını vermişti. Pyongyang yönetimi, nükleer güçle çalışan denizaltının fotoğraflarını da ilk kez kamuoyu ile paylaşmıştı. - SEUL