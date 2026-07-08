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Kuveyt: "İran saldırıları nedeniyle bazı enerji iletim hatları hizmet dışı kaldı"

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Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran'ın saldırıları sonucu enerji iletim hatlarının hasar gördüğünü, ancak hizmetin sürekliliğinin etkilenmediğini açıkladı. Kuveyt ordusu, hava sahasında tespit edilen 2 füze ve 13 dronun imha edildiğini duyurdu.

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran'ın saldırılarından kaynaklanan hasar nedeniyle enerji iletim hatlarının hizmet dışı kaldığını açıkladı.

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek İran'a saldırılar düzenlemiş, İran da önemli ABD askeri tesislerine yönelik 85 noktanın hedef alındığını açıklamıştı. İran'ın misilleme saldırılarında hedef aldığı Kuveyt'te bazı elektrik hatlarında sorunlar yaşandığı kaydedildi. Kuveyt Elektrik Bakanlığı, İran'ın saldırılarından kaynaklanan şarapnel hasarı nedeniyle enerji iletim hatlarının hizmet dışı kaldığını açıkladı. Bakanlık, bu durumun hizmetin sürekliliğini etkilemediğini ve acil durum ekiplerinin onarım çalışmalarına başladığını bildirdi.

Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, Kuveyt hava sahasında sabahın erken saatlerinde 2 balistik füzenin ve 13 dronun tespit edildiği ve tamamının başarıyla imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, can kaybının olmadığı kaydedildi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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