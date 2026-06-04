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Kuveyt Havalimanı'na saldırı anı ortaya çıktı

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Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırı anının görüntüsü paylaşıldı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na dün gerçekleştirilen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı İHA saldırısının görüntülerini paylaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, insansız hava aracının havalimanının 1. Terminaline (T1) saldırdığı anlar yer aldı. İHA'nın isabet etmesiyle şiddetli patlama meydana geldiği, yolcu terminalinde bulunanların can havliye kaçıştığı, binada büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Saldırıdan İran sorumlu tutulmuştu

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Otaibi dün yaptığı açıklamada, İran'ın Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu terminaline (T1) insansız hava aracı ile saldırdığını, terminal binasında ciddi hasar meydana geldiğini belirtmişti. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise ülkeye yönelik saldırıda diplomatik misyonların da hasar gördüğünü açıklamıştı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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