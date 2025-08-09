Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu Kuruldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başkanlığında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çatısı altında, Türkiye'nin kutup bölgelerine yönelik bilimsel, teknolojik, çevresel ve stratejik çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla "Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu" kuruluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başkanlığında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çatısı altında, Türkiye'nin kutup bölgelerine yönelik bilimsel, teknolojik, çevresel ve stratejik çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla "Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu" kuruluyor.

Bakan Kacır, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT hesabından genelgeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Ulusal Kutup Bilim Stratejisi hedeflerimiz doğrultusunda ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışacağız. Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber

FIFA'dan gece yarısında kötü haber! Türk takımına 6 puan silme cezası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.