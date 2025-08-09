Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu Kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başkanlığında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çatısı altında, Türkiye'nin kutup bölgelerine yönelik bilimsel, teknolojik, çevresel ve stratejik çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla "Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu" kuruluyor.

Bakan Kacır, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT hesabından genelgeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Ulusal Kutup Bilim Stratejisi hedeflerimiz doğrultusunda ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışacağız. Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız." - ANKARA