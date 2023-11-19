Kütahya Valisi Muhtarlar Derneğini Ziyaret Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneğini ziyaret ederek talep ve ihtiyaçları dinledi. Vali Işın, muhtarların taleplerini değerlendirerek en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Şadi Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Işın, talep ve ihtiyaçları dinledi.

Taleplerin karşılanması için elinden geleni yapacağını dile getiren Vali Işın, "Devletin temsilcileri olarak muhtarlarımızın taleplerini dinleyip değerlendirmek ve Kütahya'ya mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için buradayız" dedi.

Dernek Başkanı Şadi Yıldız, Vali Musa Işın'a nazik ziyareti için teşekkür etti.

Ziyarette, Vali Musa Işın'a İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura eşlik etti. - KÜTAHYA