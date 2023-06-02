Kütahya Milletvekilleri Mecliste Yemin Etti

TBMM'nin 28. dönemi için seçilen Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Ahmet Erbaş ve Ali Fazıl Kasap yemin etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. dönemde Kütahya'dan milletvekili seçilen Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Ahmet Erbaş ve Ali Fazıl Kasap yemin etti.TBMM'de 28. yasama dönemi, milletvekillerinin yemin töreni ile başladı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda, AK Parti'den milletvekili seçilen Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile MHP'den Ahmet Erbaş ve CHP'den Ali Fazıl Kasap meclis kürsüsünde ant içti. - KÜTAHYA