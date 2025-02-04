Kütahya İl Genel Meclisi'nde Sert Tartışma: Milletvekilleri Yok Sayılamaz

AK Parti Kütahya İl Genel Meclis Üyesi Esra Özbek Balcı, Kütahya İl Genel Meclisi'nde yaptığı konuşmada, milletvekili Ahmet Erbaş'ın ziyaretlerinin ardından söz alan CHP İl Genel Meclis üyesi tarafından yapılan açıklamaya sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, milletvekilleri için "Yok Hükmündedir" ifadesine karşı Balcı, söz konusu açıklamaların millet iradesini hedef aldığını belirterek, "Milletvekillerimizi yok saymak, doğrudan millet iradesini yok saymak demektir. Bu büyük bir talihsizliktir ve bir özrü gerektirir" dedi.

Mecliste grup adına söz alan Balcı, yapılan açıklamalarda maksadın ve konuşmacının haddini aştığını söyleyerek, "Milletvekillerinin arkasında bir milli irade vardır. Onları yok saymak, millet egemenliğini yok saymak anlamına gelir. Bu da konuşmacının da bir seçilmiş olması hasebi ile kendi içerisinde bir çelişki oluşturan kabul edilemez bir söylemdir" ifadelerini kullandı.

"Burası siyaset meydanı değil, hizmet alanıdır"

Konuşmasında meclisin amacına da dikkat çeken Balcı, "Bizler burada partiler üstü bir yaklaşımla, Kütahya halkı için el ele, gönül gönüle çalışmak için bulunuyoruz. Burası siyaset yapılacak bir alan değil, hizmet üretilecek bir yerel yönetim birimidir" dedi.

Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ettiğini belirten Balcı, "Bugüne kadar meclisimizde ahenk içinde çalıştık. Amacımız, kamu kaynaklarını en verimli şekilde Kütahya'ya kazandırmak ve hemşehrilerimize hizmet etmektir" diye konuştu.

"Türkiye, eski Türkiye değil"

Esra Özbek Balcı, Türkiye'nin demokratik gelişimine de vurgu yaparak, "Halkın iradesinin mecliste tam anlamıyla temsil edildiği bir dönemdeyiz, yok saymak hükümsüz kılmak zaten sizin üslubunuz. Başörtülü vekilleri mecliste yok saydınız başörtüsü sebebiyle üniversitelerden öğrenci attınız öğrenciliklerini hükümsüz kıldınız. Millet iradesini tanımayarak hala aynı noktadasınız ama artık Türkiye, eski Türkiye değil. Artık milleti yok sayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını birlik ve beraberlik çağrısıyla sonlandıran Balcı, "Cumhur İttifakı ile birlikte meclis ahengimizi, hizmet aşkımızı, sadakatimizi ve samimiyetimizi kimse bozamaz. Buna müsaade etmeyiz. Amacımız, Kütahya'ya ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmektir" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA