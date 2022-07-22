Kütahya haber! Emet Belediye Başkanı Doğan'dan, Bakan Bilgin'e proje içeren dosya - Haberler

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Kütahya haber! Emet Belediye Başkanı Doğan'dan, Bakan Bilgin'e proje içeren dosya

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kütahya haber! Emet Belediye Başkanı Doğan'dan, Bakan Bilgin'e proje içeren dosya

Kütahya politika haberine göre Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Kütahya ziyaretinde Emet ilçesine yapılması talep edilen projeleri içeren dosyayı teslim etti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Kütahya ziyaretinde Emet ilçesine yapılması talep edilen projeleri içeren dosyayı teslim etti.

Başkan Hüseyin Doğan, Bakan Bilgin'e içerisinde Emet Belediyesi öncülüğünde üretilen Emet keçi peyniri bulunan ve yine Emet keçi kılından üretilen heybe takdim ederken, taleplerini de iletti.

Başkan Doğan'ın Bakan Vedat Bilgin'e sunduğu dosyada, ilçeye SGK hizmet binası yapılması talebinin olduğu öğrenilirken, bakanlığı ilgilendiren diğer konularda da bilgilendirme ve talepler de sözlü olarak Doğan tarafından Bakana iletildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hüseyin Doğan Vedat Bilgin Kütahya Politika Haberler

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