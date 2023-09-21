Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Dar Bölge uygulamasında 237 kişi ve 120 araç kontrol edildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Dar Bölge uygulamasında, toplam 237 kişi ve 120 araç sorgulandı ve denetlendi. Uygulama sonucunda 1 aranan şahıs yakalandı ve 6 adet kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Dar Bölge" uygulamasında toplam 237 şahıs ve 120 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte 1 amir, 5 resmi ekip (12 Personel) 8 yaya devriye ve 12 ÇMB Personeli ile Gaybi Efendi Caddesi Şeker Fabrikası Önü, Ok Meydanı Caddesi ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Dar Bölge uygulamasında, toplam 237 şahıs ve 120 araç ile 15 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 6 adet kesici alet ele geçirilirken, şahıslara idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA