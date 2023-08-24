Kütahya AK Parti'de boşalan ilçe başkanlıklarına atama

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, il genelinde boşalan AK Parti Merkez İlçe, Tavşanlı, Simav, Emet, Aslanapa, Dumlupınar ve Domaniç İlçe Başkanlarına Genel Merkez tarafından atama yapıldığını duyurdu.

İl Başkanı Mustafa Önsay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genel Merkezimizin Tensipleriyle, AK Parti Merkez İlçe Başkanı olarak Hamit Çelik, Tavşanlı İlçe Başkanlığına Ali Özden, Simav İlçe Başkanlığına Orhan Akboğa, Emet İlçe Başkanlığına Ali Ceylan, Aslanapa İlçe Başkanlığına Zeki Öztürk, Dumlupınar İlçe Başkanlığına Burak Van ve Domaniç İlçe Başkanlığına Numan Köksal atanmış bulunmaktadır. Yeni Atanan Başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle önceki dönem ilçe başkanlarımıza partimiz ve ilçelerimiz için gerçekleştirdikleri fedakarca çalışmaları nedeniyle şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Kütahya'mız için hep birlikte durmak yok, çalışmaya devam" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA