Kushner: Gazze'de 30 Günde İlerleme Görülebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin, "30 gün gibi kısa bir süre içinde ilerleme kaydedildiğini görebiliriz. Hamas gelecek 60 ila 90 gün içinde gönüllü olarak silahlarını teslim eder ve tünellerini kapatırsa, bu neredeyse hayal edilemeyecek bir başarı olur" dedi. Kushner ayrıca, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin muhtemelen her zamankinden daha yoğun şekilde ilerlediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD basınına değerlendirmelerde bulundu. Kushner, Fox News'e verdiği röportajda İsrail'in sürece ilişkin endişelerini dile getirmesinin ardından heyetinin Gazze Şeridi'ndeki barış planının ikinci aşamasına ilişkin ortaya çıkan bazı yanlış anlaşılmaları ve dezenformasyonu açıklığa kavuşturduğunu söyledi. Kushner, "Hamas gelecek 60 ila 90 gün içinde gönüllü olarak silahlarını teslim eder ve tünellerini kapatırsa, bu neredeyse hayal edilemeyecek bir başarı olur. 30 gün gibi kısa bir süre içinde ilerleme kaydedildiğini görebiliriz" dedi.

"Hamas silahsızlana kadar Gazze'nin yeniden inşasına izin verilmeyecek"

ABD'li temsilci, Hamas silahsızlana kadar Gazze'nin yeniden inşa edilmesine izin verilmeyeceğini söyleyerek, Barış Kurulu'nun herhangi bir tehdit durumunda İsrail'in "kendini savunma hakkını" kısıtlamayacağını söyledi. Kushner, ayrıca Hamas'a yönelik tehditte bulunarak, Hamas'ın taahhütlerini şimdi yerine getirmemesi durumunda İsrail'in ABD ve diğer ülkelerden "işi tamamlamak için" çok daha kapsamlı destek alacağını ifade etti.

"(Hamas ile) Çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik"

Dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya liderliğindeki Hamas heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Kushner, sürecin sözlerle değil, atılacak adımlarla ve gerçekleştirilecek eylemlerle değerlendirileceğini söyledi. Kushner, Hamas'a güvenmelerinin zor olacağını savunarak, "Ancak, çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik ve doğru olan her şeyi söylediler. Bu nedenle kendilerine adım atma fırsatı vereceğiz. Bunun eylemlere ve atılacak adımlara dayanması gerekecek. Umarım söyledikleri gerçek olur" diye konuştu.

"ABD ile İran arasındaki görüşmeler her zamankinden daha yoğun"

ABD'li temsilci ayrıca, İran ile müzakere sürecine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Kushner ABD ile İran hükümetinin farklı unsurları arasındaki görüşmelerin muhtemelen her zamankinden daha yoğun olduğunu ancak tarafların henüz bir anlaşmaya varamadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı