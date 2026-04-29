Kuşadası MHP'de Taşdemir dönemi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası İlçe Teşkilatı'nda beklenen atama gerçekleşti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası İlçe Teşkilatı'nda beklenen atama gerçekleşti. Geçtiğimiz ay ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Murat İnan'ın ardından, genel merkez tarafından yetki belgesi Burakhan Taşdemir'e tevdi edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın'ın imzasıyla yayınlanan yetki belgesinde, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca Kuşadası İlçe Kurucu Yönetim Kurulu'nun Burakhan Taşdemir başkanlığında oluşturulmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Yeni Yönetim kurulu belirlendi

Burakhan Taşdemir başkanlığındaki yeni yönetim listesinde şu isimler yer alıyor:

Erol Vatansever, Fatih Karakan, Mehmet Şenol, Hasan Kunduz, Göksel Mor, Selahattin Sarıdağ, Hidayet Yanar, Setenay Olcay Kara, Fahriye Acun Öğren, Lale Fakçı, Ebru Yılmaz, Tuğçe Karaman, Nurten Ölmez, Ali Özdemir, İsmet Mağden, Adem Apaydın, Rüştü Göktaş, Sinan Çelik, Ömer Saraç, Suat Saraç, Emre Mersin, Akın Akdaş, Kemal Demirkaya, Mesut Uluğ, Mustafa Güleşgenol, Ali Çakar, Hakan Yazıcı, Bayram Karadavut, İtris Onay, Ferudun Tiya, Murat Ertan, İsmet Turan, Murat Bayrak, Osman Kibaroğlu, Batuhan Akın, Coşkun Öndül, Alper İstanköylü, Gülseren Tokdemir, Mustafa Doğan, Sebahattin Akyüz, Arda Yalçın.

Kuşadası siyasetinde hareketli bir dönemin kapılarını aralayan bu atama ile birlikte, yeni yönetimin önümüzdeki günlerde resmi görev dağılımını yaparak saha çalışmalarına başlaması bekleniyor - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
