Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Esnaf ve Hemşehrileriyle Buluşuyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, her sabah mesaisine kentin farklı bir noktasında esnaf ve hemşehrilerinin talep ve sorunlarını dinleyerek başlıyor. Bu kapsamda Emniyet Taksi Durağı'nda çalışan şoförlerle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, "Görevde olduğumuz 5 yılda Kuşadası için çok çalıştık. Belediyemizin bütün kaynaklarını bu kentin halkı için hizmet üretmede kullandık" dedi.

Kuşadası'nda göreve geldiği günden bu yana modern bir turizm kenti oluşturmanın yanında köklü alt ve üstyapı sorunlarına da kalıcı çözümler üreten Başkan Günel, her gün sabah mesaisine kentin farklı bir noktasında esnaf ve hemşehrileri ile bir araya gelerek başlıyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Emniyet Taksi Durağı'nda çalışan şoför esnafıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten de katıldı. Toplantıda söz alan taksici esnafı, Başkan Ömer Günel'e taleplerini iletti. Başkan Ömer Günel ise bir sonraki dönemde yaşama geçireceği projelerini taksicilerle paylaştı. Toplantının ardından Başkan Ömer Günel, bir süre vatandaşlarla da sohbet ederek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Kuşadası Belediyesi'nin 5 yılda gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetler sayesinde kentin köklü bir değişim yaşadığını belirten Başkan Günel, "Belediyemizin tüm kaynaklarını bu kentin halkı için hizmet üretmede kullandık. Bizim görevde olduğumuz dönemde 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla 23 mahallede sürdürülen çalışmalar sayesinde Kuşadası 218 kilometre yeni yola kavuştu. Sorumluluk sahamızda olmayan yolları bile Karayolları Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle üzerimize alıp yeniledik. Kuşadası modern ve konforlu yollara kavuştu. Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nin ardından toprak sahada Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi ve sahil bandı düzenleme projelerine başladık. Bir sonraki dönemde yeni otogar, belediye iş merkezi ve Boyalık mevkiinde de toplam 12 bin metrekare alan üzerine kurulu olan yeni bir kültür merkezi daha inşa edeceğiz. Vizyon projelerimiz devam edecek" diye konuştu. - AYDIN