Kuşadası Belediye Başkanı Cherkasy'ye geçmiş olsun mesajı yayınladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Rusya tarafından Kuşadası'nın kardeş şehri Cherkasy'yi de içerisine alan bölgeye düzenlenen hava saldırısı nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı. Başkan Günel, Ukrayna'ya yönelik saldırıların bir an önce son bulmasını temenni etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Rusya tarafından Kuşadası'nın kardeş şehri Cherkasy'yi de içerisine alan bölgeye düzenlenen hava saldırısı nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajında Ukrayna'ya yönelik saldırıların bir an önce son bulması temennisini ileten Başkan Ömer Günel, "Kardeş kentiniz olarak her zaman yanınızda olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri harekat bir buçuk yılı ardında bırakırken sabah saatlerinde Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkiv, Lviv ve Kuşadası'nın kardeş şehri olan Cherkasy şehirlerine yönelik hava saldırısı düzenledi. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda 18 kişinin yaralandığı ve çok sayıda binanın büyük hasar gördüğü açıklandı.

Saldırının ardından bir mesaj yayınlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Ömer Günel mesajında "Rusya tarafından kardeş kentimiz Cherkasy'yi de hedef alan saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kardeş kentiniz olarak her zaman yanınızda olmayı sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum. Tüm Kuşadalılar adına, Cherkasy halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ülkenize yönelik saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Barış, sevgi ve dostluğun hakim olduğu güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN