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Kurum, İmamoğlu'nu yalanladı: Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim, kendisine davet yapılmamış

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Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı. Kurum, "Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış" dedi.

Sancaktepe'de düzenlenen bir programa katılan Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına çağrıldığı iddialarını yalanladı.

"KENDİSİNE HERHANGİ BİR DAVET YAPILMAMIŞ"

Bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İlk kez Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim" söylemi hakkında yöneltilen soruya Kurum, "Biz Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz. Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış" yanıtını verdi.

"5 YILDA YENİ Mİ AKLI BAŞINA GELMİŞ"

Açıklamasının devamında İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sertleştiren Kurum, "5 yılda yeni mi aklı başına gelmiş. 5 yıldır hiçbir protokole uymayan ve bu manada İstanbul'un hizmetlerinden mutlu olamayan bir belediye başkanından bahsediyoruz. Bugün kalkmış ne hikmetse yeni bir polemik ve plan peşinde. Oradaki gündemi değiştirme peşinde. Davet edildim, edilmedim. Yani davet edilsen ne olur edilmesen ne olur. Sen 5 yıldır zaten İstanbul'u üzdün, İstanbul için hiçbir yatırımı yapmadın. Şimdi kalkmış davet edildim, edilmedim siyaseti yapıyorsun. Tarlada iziniz yok, aynaya dönüp bakın. Aynaya dönüp baktığınız da İstanbul'a bir hizmet etmediğinizi göreceksiniz. Böyle polemikler sizi bir yere götürmedi, götürmeyecek. O polemiklerin cevabını da 31 Martta Başkan alacak. Biz metro açılışında milletimizin mutluğuna şahit olacağız. Çünkü orada alın terimiz, emeğimiz, mücadelemiz var. İstanbulluların geleceğine ilişkin bir hayalimiz var. Ve o hayali gerçekleştirmişiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de orada olacağız" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, dün Sancaktepe'de katıldığı programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti: "Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul'daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim. Ben bu şikayeti sıklıkla yaptım ya hani; son günlerinde akılları başına geldi diyeceğim. Bu sefer beni ilk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

sade vatandaş:

bu şehrin belediye başkanını davet etmediklerini marifetmiş gibi açıklıyorlar bunu yapmakla başları göğe erdi afferin onlara ne büyük iş yapmışlar tebrik ederim

64
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Beşiktaşlı Genç:

BOŞVERİN EKREM BAŞKANIM. BUNLARDA KİBİR TAVAN YAPMIŞ. İSTANBUL HALKI SENİNLE. EKREM İMAMOĞLU İLE TAM YOL İLERİ.

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Nuri Aga:

Kibir insani yer bitirir

yanıt2
yanıt0
Nuri Aga:

Benim anlamadığım bunu neden sayın Kurum açıklıyor. Bakanlığın açıklamadı gerekmez mi?

5
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