Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'

Kurultay davasında çıkabilecek "mutlak butlan" kararı ile birlikte yeniden CHP'nin başına geçebileceği yönündeki iddialar gündemdeyken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sabah gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada paylaştığı videonun ardından hakaret ve tehditlerin arttığını söyleyen Kılıçdaroğlu, geri adım atmadan eleştirilerini sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

"GERİ ADIM ATACAK OLSAYDIM..."

Siyasette tehditlerle karşılaşmaya alışık olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, geçmişte suikast girişimleri, saldırılar ve linç girişimlerinden geri adım atmadığını dile getirdi: "Tehditlerden ve linçlerden korkup geri adım atacak bir siyasetçi olsaydım; Artvin Şavşat'ta suikasta uğradığımda, Çubuk'ta diri diri yakılmak istendiğimde, önüme kurşun atıldığında geri adım atardım. Yetimin, garip gurebanın hakkını savunmak benim görevim. Söylediklerimin kıymeti anlaşılacaktır. Siyasetçiler eleştiriye açık olmalı. Ben eleştiriye açığım ama hakaret başka bir şey. Bana saldıranların çoğu troll hesaplar üzerinden karanlık odakların uzantısı hâline gelmiş çevrelerdir. Eğer bir itirazları varsa gerçek kimlikleriyle çıksınlar. Sahte hesaplarla geri adım atmam."

"MİLLETİMİZ KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR"

Sözlerini daha da sertleştiren Kılıçdaroğlu, "Her kim bu devletin zararına tek bir adım atmışsa, her kim milletin parasından bir kuruş yemişse Allah belasını versin! Milletimiz kimin ne olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA TÜRLÜ MİLLET DÜZE ÇIKMAZ"

CHP'nin yolsuzluk iddialarıyla anılmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, partinin bu tür suçlamalarla yan yana gelmeyeceğini söyledi. Yolsuzluk ve rüşvet sarmalını "zehir" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Yolsuzluk ve rüşvet sarmalı zehirlidir. Tek muhatabı CHP değildir. Biz hesap vermekten korkmayız ama hesap sormasını da biliriz. İktidar CHP'nin üstüne gidebilir ama kendi belediyeleri ve bürokratları da hesap vermek zorundadır. Devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. Başka türlü millet düze çıkamaz."

"BURADAKİ MESELE KOMİSYON ZİYARETİ DEĞİL"

CHP'nin komisyonun adaya gidecek heyetine üye vermemesiyle ilgili tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, bunun günlük siyasetin konusu olmadığını ifade etti: "Devletler planlarını günlük, haftalık değil uzun vadeli yapar. Buradaki mesele komisyon ziyareti değil, emperyal güçlerin Ortadoğu'daki planlarını boşa çıkarmaktır. CHP bu konuda milletimize bir yol haritası çizmelidir. Bu süreç devletin güvenlik bürokrasisinin yönettiği bir süreçtir."

RÖPORTAJI TEPKİLERİ ÇEKTİ, ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Partisinin 39'uncu Olağan Kurultayı'na katılmak yerine aynı gün Sabah gazetesine verdiği röportaj nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Avukat Celal Çelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hodri Meydan!" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'de programa çıkmak istediğini ve bu talebinin reddedildiğini ifade etti.