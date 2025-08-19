Göktaş: Gazi Meclis İradeye Önemli Katkı Sağlıyor

BAKAN GÖKTAŞ: GAZİ MECLİS'İMİZİN İRADE KOYMASI SON DERECE KIYMETLİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, komisyonun yaptığı çalışmaların, ülkenin geleceğini şekillendiren ortak iradeyi yansıttığını belirtti. Türkiye'nin zor zamanlarda kenetlenebildiğini söyleyen Göktaş, "Kardeşlik olmadan ne dayanışma kalıcı olabilir ne de demokrasi sağlam temeller üzerine oturabilir. Demokrasi, tüm bu değerlerin koruyucu çatısıdır. Demokrasi olmadan da dayanışma ve kardeşlik tehdit altındadır. İşte komisyonun bu ruhu, kurumsal, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir zemine taşımanın iradesi olduğuna inanıyorum. 'Terörsüz Türkiye', barışın ve güvenin hakim olduğu, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etme vizyonudur. Bu vizyon ise ancak el birliğiyle dayanışma ve demokrasi temelli çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi ile mümkündür. Bu noktada, üzerimize düşen sorumluluk, ortak hedefler doğrultusunda azimle çalışarak bu vizyona adım adım yaklaşmaktır. Bu süreç, çok taraflı ve çok katmanlı bir stratejiyi gerekli kılmaktadır. Bu noktada Gazi Meclis'imizin, 'Terörsüz Türkiye' idealine ulaşma yolunda bir komisyon kurarak bu hassas ve hayati konuda irade ortaya koymasını son derece kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarını şekillendirirken şehitlerin hatıralarını asla çiğnemeyeceklerini ifade etti. Göktaş bakanlığın şehit yakınları ve gaziler ile ilgili yürüttüğü çalışmalara ilişkin, "Şunu çok iyi biliyoruz ki milletimizin huzur ve güven dolu bir ülkede yaşamasını mümkün kılan, şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin kahramanlıklarıdır. Bakanlık olarak, milletimizin emaneti olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sadece sosyal hizmet faaliyetleri yürütmekle kalmıyoruz, aynı zamanda ülke genelinde yürütülmesini planlıyor, koordine ediyor ve her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Ulusal politika ve stratejilerimizi belirlerken, milletimizin ortak vicdanını ve değerlerini pusula ediniyoruz. Kamu kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin yürüttüğü faaliyetlere dair ilke, usul ve standartları belirleyerek, ortak bir hizmet anlayışını hakim kılıyoruz. Şehit yakınları ve gazilerin öncelikli istihdamını sağlamak, şehit ve gazi çocuklarımızın eğitimini her türlü imkanla desteklemek, bizim için bir görev değil, onurlu bir vefa borcudur. Onlar arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirecek adımlar atıyoruz. Gazilerimize, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan destek oluyoruz. Şüphesiz, bakanlık olarak, şehit yakınları ve gazilerimize sunduğumuz haklar, asla fedakarlıklarının karşılığı değildir" diye konuştu.

'ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER SÜRECİN MİMARLARIDIR'

Bakan Göktaş, şehit aileleri ile gazileri ziyaret ettiklerini, kamuda istihdam hakkını genişlettiklerini, ücretsiz seyahat hakkı tanıdıklarını, şehit olanların isimlerinin kamu kurumlarına, okul, cadde ve sokaklara verildiğini vurguladı. Başta sağlık olmak üzere barınma, eğitim, kültürel ve ekonomik çalışmaları dile getiren Göktaş, "Yürüttüğümüz bu çalışmaları, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ve bu komisyonun çalışmalarıyla tam uyum içinde ilerlemesini sağlamayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile paylaşılması noktasında önemli çalışmalar başlattık. Zira, sürecin en başından beri vurguladığımız gibi aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz bu sürecin bizzat mimarlarıdır. İnşası için yola çıktığımız birlik ve güven ortamı, yine onların omuzlarında yükselecektir. Şehit yakınları ve gazilerimizin görüşleri, önerileri ve hassasiyetleri süreç boyunca yol gösterici olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Şehit yakınları ve gazilerimizin 'Terörsüz Türkiye' idealinin güçlü bir paydaşı olmalarını sağlamak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu kapsamda, önümüzdeki hafta Ahlat'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği bir, 'Terörsüz Türkiye Büyük Millet Buluşması' gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geleceği bu buluşmaları, önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş ayrıca, 'Terörsüz Türkiye Buluşmaları' ve 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' programlarının ülke geneline yaygınlaştırılacağını ve programlar kapsamında sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek 'Terörsüz Türkiye' sürecine ortaklık etmek istediklerini ekledi.

Bakan Göktaş'ın sunumunun ardından komisyon toplantısı, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sunumlarıyla devam ediyor.