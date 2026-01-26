Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i andı

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Kazım Karabekir'i vefat yıl dönümünde andı ve milli mücadeledeki katkılarını vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Kazım Karabekir'i vefat yıl dönümünde andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milli Mücadele'mizin yiğit komutanlarından, Gazi Meclisimizin 5. Başkanı Kazım Karabekir Paşa'yı, vefatının seneidevriyesinde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
