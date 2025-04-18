Kurtulmuş'tan Filistin Desteği Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" çerçevesinde Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da bir Otel'de gerçekleşen görüşmede, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu"nun ilk toplantısının, amaçlanan hedefler doğrultusunda tamamlanarak Filistin davası için önemli kazanımlara vesile olması temennisini dile getirdi.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarının, katliam boyutlarını aşan bir soykırıma dönüştüğünü dile getiren Kurtulmuş, gelinen noktanın, İsrail ve Filistin davası açısından farklı gelişmeleri ortaya çıkardığını belirtti.

Kurtulmuş, bu süreçte, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde İsrail aleyhinde alınan kararların, "dokunulamaz" zannedilen İsrail'e dokunulduğunu gösterdiğini, ayrıca İsrail'in katliamlarına karşı "insanlık cephesi"nin kurularak yeryüzünde Filistinlilere destek veren ülkelerin ve insanların varlığını artırdığını söyledi.

İsrail'in en büyük gücünün ne askeri kabiliyeti ne teknolojisi ne uluslararası finans çevreleri ve medya üzerindeki hakimiyeti olduğunu; İsrail'in en büyük gücünün, İslam ülkelerinin dağınıklığı, parçalanmışlığı, inisiyatifsizliği ve kararsızlığının olduğunu belirten Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte, insanlıktan ve vicdan yana olan ülkelerin bir araya getirilmesiyle Filistin davasına verilen desteğin artırılacağını ifade etti.

Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu"nun, Filistin davası kapsamında, sadece Müslüman ülkelerin değil bütün ülkelerin parlamentolarını devreye sokacak önemli bir araç olabileceğinin altını çizdi. - İSTANBUL