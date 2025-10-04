Kurşunlu Külliyesi 500. Yaşını Kutladı

Osmanlı döneminde inşa edilen Kurşunlu Külliyesi'nin 500.'ncü yılı, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da katılımıyla düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

Eskişehir'in simgelerinden biri olan ve Kanüni Sultan Süleyman döneminde tamamlanan Kurşunlu Külliyesi, 500. kuruluş yılında düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı. Şehrin önemli tarihi yapılarından biri olarak beş asırdır ayakta duran külliyede gerçekleşen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Gürhan Albayrak da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu vesileyle düzenlenen anlamlı etkinliğe katılım sağladık. Programda emeği geçen her bir kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Ecdadımızın emanetiyle nice 500 yıllara" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR