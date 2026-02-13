Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan, Kosova'nın Türk Başbakan Yardımcısı Damka'ya tebrik mesajı Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kosova'nın yeni Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka'yı tebrik ederek Türkiye-Kosova ilişkilerinin güçleneceğini ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kosova Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'ya başarılar diledi.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Fikrim Damka'nın Kosova Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu önemli görevin, Kosova'daki Türk toplumunun temsiline ve dayanışmasına güç katacağına, Balkanlar'dan Türk dünyasına uzanan gönül köprülerini daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde Türkiye-Kosova ilişkilerinin daha da artacağı umuduyla Sayın Damka'ya görevinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika


