Bakan Ersoy'dan kardan "Kız Kulesi" yapan Sivaslı çocukların İstanbul gezisine ilişkin paylaşım Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde kardan İstanbul'daki Kız Kulesi'nin benzerini yapan çocukların İstanbul ziyaretine ilişkin, "Bu yolculuk, onlar için sadece bir gezi değil, uzun süre hatırlayacakları güzel bir anı oldu." ifadesini kullandı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kardan yaptıkları Kız Kulesi'nin karşısında çay içmeyi hayal eden çocukları İstanbul'da ağırladıklarını belirtti.

Sosyal medyada gördüğünde yüzünde bir tebessüm bırakan bu hikayenin kahramanlarını Kız Kulesi'ne götürerek, hayallerini süsleyen yeri yakından gezmelerini sağladıklarını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Uzun uzun sohbet ettik. Neler hissettiklerini anlattılar, hayallerini paylaştılar. Mutlulukları, heyecanları ve içten teşekkürleri her şeye bedeldi. Bu ziyaret sadece Kız Kulesi'yle sınırlı kalmadı. Çocuklarımız İstanbul'u gezdi, Galata Kulesi'nden Atatürk Kültür Merkezi'ne, Dolmabahçe Sarayı'ndan Atlas Sinema Müzesi'ne adım adım şehri keşfetti. Bu yolculuk, onlar için sadece bir gezi değil, uzun süre hatırlayacakları güzel bir anı oldu."