Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi ve belediye başkanıyla görüşerek müzeleri gezdi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'i ziyaret etti.

İncelemelerde bulunduğu ilçenin sokaklarında yürüyüp bazı vatandaşlarla sohbet eden Ersoy, daha sonra Rahmi Pehlivanlı Müze Evi'ni gezdi.

Müze evinde Ersoy'a, Tığ Örücülüğü ve Tel Kırma Kursu'na giden kadınlar tarafından, el emeği tel kırma çanta hediye etti.

Burada Kırıkkale Ustalar Topluluğu'nun seslendirdiği türküleri dinleyen Ersoy, daha sonra ilçedeki Sulu Mağara'yı gezdi.

Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan eşlik etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
