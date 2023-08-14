Kulisleri hareketlendiren iddia: İmamoğlu yeniden İBB Başkanlığına aday olduğunu açıklayacak

Seçimlerin ardından CHP'de değişim ateşini yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni yol haritasını belirlediği ve "İstanbul'u kaybedemeyiz" diyerek yeniden İBB Başkanlığına aday olacağını açıklayacağı iddia edildi. İmamoğlu'nun aldığı kararı salı ya da çarşamba günü düzenleyeceği bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

CHP'de seçim mağlubiyeti sonrası "değişim" için düğmeye basan isimlerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni yol haritasını belirlediği iddia edildi. Salı ya da çarşamba günü bir basın toplantısı düzenlemesi beklenen İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı yerine "İstanbul'u kaybedemeyiz" diyerek yeniden İBB Başkanlığına aday olacağını açıklaması bekleniyor.

"DEĞİŞİM OLMAZSA YEREL SEÇİMDE RİSK DOĞABİLİR"

CHP Genel Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni yol haritasını salı ya da çarşamba günü yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak. İmamoğlu'nun "Değişim olmazsa yerel seçimde risk doğabilir" sözleriyle CHP'de genel başkanlık değişiminin gerekli olduğuna vurgu yapacağı ancak tercihini İstanbul'dan yana kullanacağı öne sürüldü.

"İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAĞINI AÇIKLAYACAK"

Kameraların karşısına geçecek olan İmamoğlu'nun "İstanbul'u kaybedemeyiz" diyerek yeniden İBB Başkanlığına aday olacağını açıklaması bekleniyor.

YAKIN ÇALIŞMA EKİBİ İMAMOĞLU'NUN KAZANACAĞINDAN EMİN

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Sözcü gazetesindeki haberine göre, yakın çalışma ekibinin İmamoğlu'nun seçimi kazanacağından kesinlikle emin oldukları ve "Bütün araştırmalar tek başına girmesi halinde bile İmamoğlu'nun rahatlıkla alacağını gösteriyor. İyi Parti ve HDP'lilerin ağırlıklı bir bölümü kendi adaylarını çıkarsalar da Ekrem Bey'e oy veriyor. Bu yüzden iki partinin aday çıkaracaklarını düşünmüyoruz" yorumunda bulundukları öğrenildi.