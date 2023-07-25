Kulisler bu çıkışı konuşuyor! Kılıçdaroğlu, Özdağ ile gizli protokolünü eleştiren partililere verip veriştirmiş

Ümit Özdağ'ın seçimde destek verme şartına karşılık olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık için imzaladığı gizli protokolün ortaya çıkması olay yarattı. Parti Meclisi'nde eleştirilen Kılıçdaroğlu'nun ise tepkilere; "İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum arttıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız." sözleriyle yanıt verdiği öne sürüldü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında 3 bakanlığın verilmesi adına imzalanan gizli protokolün ortaya çıkması gündem yarattı. Kulislerde konuşulanlara göre Parti Meclis Toplantısı'nda kendini savunan CHP lideri, "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum arttıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor." dedi.

"PARTİMİZİN HAKKINDAN VERDİM"

Değişim tartışmalarının tansiyonu yükselttiği CHP'de, Parti Meclisi hararetli konuşmalara sahne oldu. PM üyeleri Ümit Özdağ'la imzalanan İçişleri dahil üç bakanlık ve MİT'in verildiği protokol üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın edindiği bilgiye göre ise Kılıçdaroğlu, kendini bu ifadelerle savundu: "Bugüne kadar protokolü açıklamadım. Bu iki lider arasındaki mahrem konudur. Benimle Özdağ'ı bağlar. Bu belgeyi parti arşivine koyacağım. Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum arttıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor."