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Küba Dışişleri Bakanı İsrail'in Refah'a saldırılarına tepki gösterdi

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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, Filistin halkına yönelik soykırım eylemlerini arttırdığını belirtti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İsrail'in Refah'a askeri müdahalesi Filistin halkına yönelik soykırım eylemlerini arttırmakta" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, İsrail'in Refah'a saldırılarına tepki gösterdi. Rodriguez, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Refah'a askeri müdahalesi Filistin halkına yönelik soykırım eylemlerini arttırmakta. Bu suçun işlenmesinde ABD hükümetinin suç ortaklığı ile askeri ve lojistik desteğinin payı büyük. Bir Filistin devletinin kurulması bu çatışmanın tek adil ve kalıcı çözümüdür" dedi. - HAVANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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