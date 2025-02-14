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Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu

Kremlin, Zelenskiy'nin Çernobil İddalarını Yalanladı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rus ordusunun Çernobil'e dron ile saldırı gerçekleştirdiği yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Kiev'in provokasyonu olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ne dron ile saldırı gerçekleştirdiği yönündeki açıklamasını yalanlayarak, "Çernobil'e saldırdığımız iddiası Kiev'in uydurması" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Çernobil Nükleer Santrali'ne Rusya tarafından dron saldırısı gerçekleştirildiğine dair açıklamasına Kremlin'den cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in açıklamasının doğru olmadığını belirterek, "Rusya tarafından herhangi bir nükleer altyapı tesisine, nükleer güç altyapısına saldırılar düzenlenmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla her ne olursa olsun, bu tür iddialar gerçekle bağdaşmıyor. Büyük ihtimalle Kiev'in bir başka uydurması ve provokasyonundan bahsediyoruz. Bu Kiev rejiminin sevdiği ve yapmaktan vazgeçmediği bir şey" ifadelerini kullandı.

"Müzakere sürecini bozmak için her şeyi yapacaklar"

Bu gibi iddiaların Ukrayna ile muhtemel müzakere sürecini bozmaya yönelik girişimler olduğunu vurgulayan Peskov, "Kiev rejiminin derinliklerinde müzakere sürecini başlatma girişimlerine karşı çıkmayı sürdüren kişiler mutlaka olacaktır. Bu apaçık ortada. Bu insanların mevcut süreci bozmak için her şeyi yapacakları son derece açık" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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