Rusya: 'Durumu yakından izlemeyi sürdürüyor ve kısa sürede barışçıl bir seyir kazanacağını umuyoruz'

Rusya, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar hakkında açıklamada bulundu. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, taraflardan gelen açıklamaları çelişkili olarak nitelendirerek, "Bugün bazıları birbiriyle çelişen pek çok farklı açıklama yapıldı. Durumu yakından izlemeyi sürdürüyor ve kısa sürede barışçıl bir seyir kazanacağını umuyoruz" dedi.

ABD tarafı İran ile görüşmeler yapıldığını ve pek çok konuda uzlaşı sağlandığını açıklarken, İran tarafı ise söz konusu görüşmeleri yalanladı. - MOSKOVA

