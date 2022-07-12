Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İbrahim Reis'i Tahran'da bir araya gelecek
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bir araya geleceği 3'lü zirve hakkında Kremlin'den açıklama yapıldı. Kremlin, 3 liderin 19 Temmuz Salı günü Tahran'da görüşeceğini belirtti.
Erdoğan, Putin ve İbrahim Reisi'nin bir araya geleceği dev zirvenin ayrıntıları belli olmaya başladı. Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da buluşacak
MASADA BİRÇOK KONU VAR
3 liderin görüşmesi muhtemel birçok konu olduğu değerlendiriliyor. Bu konuların başında enerji akışı ve ekonomide yaşanan gelişmeler olacak.
İhlas Haber Ajansı / Politika