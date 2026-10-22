Kral III. Charles, Umman Sultanı ziyafetinde Hazreti Muhammed'in hadisini Arapça okudu

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İngiltere Kralı III. Charles, dün Umman Sultanı Heysem bin Tarık onuruna verdiği ziyafette yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in Ummanlılarla ilgili hadisini Arapça okudu.

İngiltere Kralı III. Charles, bir Umman Sultanı tarafından İngiltere'ye 44 yıl aradan sonra yapılan ilk resmi ziyaret çerçevesinde Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı ağırladı. Charles, dün Umman'ın barışa hizmetlerine ve Umman halkına övgüler yönelttiği konuşmasında Hazreti Muhammed'in Umman halkının karakterine ilişkin bir hadisini de Arapça okudu.

Umman Sultanı onuruna verilen ziyafette yaptığı konuşmada Charles, Umman'ı İngiltere'nin en eski müttefiklerinden biri olarak tanımladı.

Umman'ın deniz taşımacılığı açısından dünyanın en önemli güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya yönelik çabalarını da öven Kral Charles, "Umman'ın Körfez genelindeki rolü ve yapıcı tarafsızlığı, Hürmüz Boğazı'nın çok ötesinde önem taşımaktadır ve en derin saygımızı hak etmektedir" dedi.

Ardından Hazreti Muhammed'in Arap kabilelerinden birine gönderdiği elçinin hakaret ve şiddete maruz kalması üzerine, elçiyi teselli amacıyla söylediği rivayet edilen bir hadisi Arapça aktaran Kral Charles, "Hazreti Muhammed'in Umman halkının karakteri hakkında söylediği gibi; Umman halkına gitmiş olsaydın, sana ne hakaret ederler ne de seni döverlerdi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı