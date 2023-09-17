Kozan Belediye Başkanı depremde zarar gören mahalleleri ziyaret etti

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, depremde zarar gören Minnetli, Karabucak, Mahyalar, Şerifli Mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm için çaba gösterdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan depremde zarar gören kırsal mahalledeki vatandaşları unutmuyor.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Başkan Özgan, depremin en çok etkilediği, Minnetli, Karabucak, Mahyalar, Şerifli Mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Özgan, vatandaşların sorunlarını çözmek için çaba gösteriyor.

Özgan, "Vatandaşlarımızın dertlerini sıkıntılarını vatandaşlarımızın ayağına giderek dinliyoruz. Köylerimizi gezerek vatandaşlarımızla hasret gideriyoruz. Her köyümüze ara sokaklara parke taşı çalışmalarımıza kaldığı yerden devam ediyor Parke işine Kozan'ın mahallelerinde çalışmalar son hız sürüyor. Bizleri bugün olağanüstü bir misafirperverlikle ağırlayan hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Özgan, "Kozan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları noktasında elimizden gelen hizmeti yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Özgan'ın ziyaretleri sırasında ona AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci ve partililerle de eşlik etti. - ADANA