Kore Cumhurbaşkanı Jae-myung, Türkiye'ye gelecek

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'un, 24-25 Kasım'da Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirecektir. Stratejik ortağımız Kore Cumhuriyeti'nden devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ziyaret, ülkelerimiz arasında Kore Savaşı'ndan bu yana tesis edilen güçlü bağlar ve dostluk temelli münasebetlerin daha da geliştirilmesine vesile olacaktır. 24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve ikili iş birliğimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

