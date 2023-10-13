Konya ve Karaman'da İsrail Protesto Edildi

Konya ve Karaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası İsrail protesto edilirken, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya ve Karaman'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

KONYA - Konya ve Karaman'da, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası İsrail protesto edilirken, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya'da vatandaşlar sivil toplum kuruluşları iş birliğinde Cuma namazı sonrası Mevlana Meydanı'nda toplandı. Ellerindeki pankart ve bayraklarla İsrail'i protesto eden kalabalık, tekbir getirerek sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile yapılan basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Edilen duanın ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

Öte yandan, Karaman'da da, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Cuma namazı çıkışı İsrail'i protesto ettikten sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Bura da edilen duanın ardından kabalık dağıldı.