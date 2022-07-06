Kılıçdaroğlu doktorun ölümünden hükümeti sorumlu tuttu, Bakan Koca'dan yanıt gecikmedi. Biraz da olsa üzgün görünemez miydin?

Türkiye Konya'dan gelen doktor cinayeti haberiyle sarsıldı. Güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay, Konya Şehir Hastanesi'nde saat 14.00 sıralarında Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'ya silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etti. Saldırganın 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu için cinayeti işlediği öğrenildi.

"GÖR YARATTIĞIN İKLİMİ"

Görevi başındaki doktorun katledilmesine tüm Türkiye'den tepki yağarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananların ardından hükümeti hedef aldı. CHP lideri, "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline "giderlerse gitsinler" demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!" dedi.

"BİZİM YÜREĞİMİZ YANIYOR KEMAL BEY"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Kılıçdaroğlu'nan sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Koca, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerini kullandı.