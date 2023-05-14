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Konya'da oy kullanma işlemi başladı

Politika Haberleri

Konya'da oy kullanma işlemi başladı Konya'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Konya'da oy kullanma işlemi başladı

KONYA - Konya'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Sandıkların kurulduğu okullarda hazırlıkların tamamlanmasının ardından oy kullanma işlemleri saat 08.00'de başladı. Erken saatte okullara gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandıklara giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Konya'da 1 milyon 628 bin 723 seçmen 4 bin 992 sandıkta oy kullanacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Politika

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