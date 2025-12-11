Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret ederek belediyecilik vizyonu ile yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Altay'ın ziyareti kapsamında AK Parti belediyeciliği, hizmet odaklı yönetim yaklaşımı ve yerel yönetim tecrübelerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Altay'ın belediyecilik alanındaki birikiminin önemli rehber niteliği taşıdığını kaydederek şöyle devam etti:

"Sayın başkanımızın ortaya koyduğu perspektif ve sahip olduğu deneyim gerçekten çok kıymetli. İnşallah bu bakış açısı önümüzdeki dönem Eskişehir'imize de nasip olacak."

Albayrak, Altay'ın ziyaretinin teşkilata motivasyon sağladığını ifade ederek çalışmalarında başarı diledi.