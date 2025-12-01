Komisyonda gerginlik! CHP'li vekilin 'Yer sofrası' eleştirisi Cevdet Yılmaz'ı kızdırdı: Burası şov yeri değil

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı 2026 bütçesi görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Görüşmelere, CHP milletvekilleri, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesine hem de Cumhurbaşkanlığı bütçesine yönelik eleştiriler yöneltti.

"CHP'Yİ KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı İBB iddianamesine tepki göstererek "Buradan kendimi ihbar ediyorum. 1993'ten beri bu örgütün üyesiyim. Parti Meclisi üyelerimizi, milletvekillerimizi de ihbar ediyorum. Gördüğünüz gibi paçavra gibi bir iddianameyle CHP'yi kapatmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi. Ağbaba, iddianamenin siyasi amaç taşıdığını belirterek, CHP'ye yönelik bir kapatma hazırlığı yapıldığını öne sürdü.

"BURASI ŞOV YERİ DEĞİL"

Komisyonda bir diğer gerginlik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bütçesi üzerinden yaşandı. CHP'li bir milletvekili, "Yer sofralarında yemek yediği günleri hatırlasın. Saray sofralarında israf var, masraf var. Halk kırılıyor" sözleriyle Külliye bütçesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu sözlere "Burası şov yeri değil" diye karşılık verdi.

"BÜTÇE RAKAMLARDAN DEĞİL, ÖNCELİKLERDEN OLUŞUR"

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Külliye için ayrılan bütçeyi "Bütçe yalnızca rakamlardan değil, önceliklerden oluşur. Saray'a ayrılan dev kaynak, halkın temel ihtiyaçlarına ayrılması gereken payı daraltıyor. Bu ülkenin bütçesi bir kişinin değil, halkın bütçesidir" dedi.