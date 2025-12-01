Haberler

Komisyonda gerginlik! CHP'li vekilin "Yer sofrası" eleştirisi Cevdet Yılmaz'ı kızdırdı: Burası şov yeri değil

Komisyonda gerginlik! CHP'li vekilin 'Yer sofrası' eleştirisi Cevdet Yılmaz'ı kızdırdı: Burası şov yeri değil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde CHP'liler ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasında gerginlik yaşandı. Bir CHP'li vekilin "Yer sofralarında yemek yediği günleri hatırlasın, Saray'da israf var" sözleri üzerine Yılmaz, "Burası şov yeri değil" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı 2026 bütçesi görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Görüşmelere, CHP milletvekilleri, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesine hem de Cumhurbaşkanlığı bütçesine yönelik eleştiriler yöneltti.

"CHP'Yİ KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı İBB iddianamesine tepki göstererek "Buradan kendimi ihbar ediyorum. 1993'ten beri bu örgütün üyesiyim. Parti Meclisi üyelerimizi, milletvekillerimizi de ihbar ediyorum. Gördüğünüz gibi paçavra gibi bir iddianameyle CHP'yi kapatmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi. Ağbaba, iddianamenin siyasi amaç taşıdığını belirterek, CHP'ye yönelik bir kapatma hazırlığı yapıldığını öne sürdü.

Komisyonda gerginlik! CHP'li vekilin 'Yer sofrası' eleştirisi Cevdet Yılmaz'ı kızdırdı: Burası şov yeri değil

"BURASI ŞOV YERİ DEĞİL"

Komisyonda bir diğer gerginlik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bütçesi üzerinden yaşandı. CHP'li bir milletvekili, "Yer sofralarında yemek yediği günleri hatırlasın. Saray sofralarında israf var, masraf var. Halk kırılıyor" sözleriyle Külliye bütçesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu sözlere "Burası şov yeri değil" diye karşılık verdi.

Komisyonda gerginlik! CHP'li vekilin 'Yer sofrası' eleştirisi Cevdet Yılmaz'ı kızdırdı: Burası şov yeri değil

"BÜTÇE RAKAMLARDAN DEĞİL, ÖNCELİKLERDEN OLUŞUR"

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Külliye için ayrılan bütçeyi "Bütçe yalnızca rakamlardan değil, önceliklerden oluşur. Saray'a ayrılan dev kaynak, halkın temel ihtiyaçlarına ayrılması gereken payı daraltıyor. Bu ülkenin bütçesi bir kişinin değil, halkın bütçesidir" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte başına geçeceği takım
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt

"Boşandılar" iddasına ilk yanıt Cenk'ten geldi
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.