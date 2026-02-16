Haberler

Feti Yıldız: 'Umut hakkı', AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basına kapalı gerçekleşen komisyon toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görüşmelerin devam ettiğini ve en kısa zamanda sonuçlanacağını açıkladı.

KOMİSYON TOPLANTISI BİTTİ

Basına kapalı gerçekleşen komisyon toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir açıklama yapmazken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda biter" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti