Kolombiya Devlet Başkanı Petro: 'Kolombiya'yı savunmak için elime silah almaya hazırım'
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik suçlamalarına cevap vererek, silaha 'dokunmayacağına' yemin ettiğini ancak ülkesini savunmak için gerektiğinde eline silah alacağını belirtti. Uyuşturucuyla mücadelede elde edilen başarıları vurgulayan Petro, ABD'nin Kolombiya'ya askeri müdahalede bulunması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşacağını uyardı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini ve ülkesini hedef alan açıklamalarına cevap vererek, bir daha silaha "dokunmayacağına" yemin ettiğini ancak Kolombiya'yı savunmak için eline silah almaya hazır olduğunu vurguladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini kokain üreterek ABD'ye satmakla suçlamasına ve askeri müdahale tehditlerine sert tepki gösterdi. Petro, yönetimi altında uyuşturucuyla mücadelede somut başarılar elde edildiğini belirterek, hükümetinin rekor miktarda kokain ele geçirdiğini aktardı. Trump yönetimine, Kolombiya'daki uyuşturucu kaçakçılarına karşı saldırı düzenlemesi halinde çocukların öleceği uyarısında bulunan Petro, ABD hükümetinin Kolombiya topraklarında saldırılar düzenlemesi halinde silahı eline alacağını ifade etti.

ABD yönetimine hükümeti hakkında "yanlış bilgiler" veren Kolombiyalı istihbarat görevlilerini kısa süre önce kovduğunu söyleyen Petro, 1989'dan bu yana bir daha silaha "dokunmayacağına" yemin ettiğini hatırlatarak, "Kolombiya'yı savunmak için elime silah almaya hazırım" dedi.

Trump, dün yaptığı bir açıklamada, Petro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamış, Venezuela'ya benzer bir askeri harekatın gerekirse Kolombiya'da yapılabileceği sinyalini vermişti. - BOGOTA

