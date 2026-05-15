Önceki Dönem TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Zonguldak'a geldi.

Önceki Dönem TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, programları kapsamında Zonguldak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile birlikte Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi ve Köksal Toptan Ortaokulu ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen programda okul yöneticilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alınırken, öğrenciler ve öğretmenlerle de bir araya gelindi.

Ziyaret sırasında Zonguldak'ın eğitim alanındaki gelişimi ve şehrin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, eğitime verdiği destek ve Zonguldak'a kazandırdığı eserlerden dolayı Köksal Toptan'a teşekkür ederek, ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni etti. - ZONGULDAK

