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Büyük Taarruz'un 104. Yıl Dönümü Kocatepe'de Anıldı

Büyük Taarruz'un 104. Yıl Dönümü Kocatepe'de Anıldı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve protokol heyeti, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Programda, bağımsızlık mücadelesinin kahramanları saygı ve minnetle anılırken, Büyük Taarruz bisiklet turu startı verildi ve Kurtulmuş, beraberindekilerle Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı.

BÜYÜK Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda, tören düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve protokol heyetinin katıldığı programda, bağımsızlık mücadelesinin kahramanları saygı ve minnetle anıldı. Kocatepe'deki törene; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, Hasan Arslan, Mehmet Taytak, Ayyüce Türkeş Taş, Selçuk Türkoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yerel yöneticiler, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda davetli katıldı.

BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ

Program kapsamında İkmal Yarbay Veli Önden, Büyük Taarruz Harekatı ve muharebe alanının tarihi süreci hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı. Tören kapsamında Büyük Taarruz bisiklet turu startı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından verildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindekiler, ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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