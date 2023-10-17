Kocaeli'de yabancılara sahte belge operasyonu: 13 gözaltı

Kocaeli'de yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı. Şebekenin faaliyetlerine aracılık eden 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KOCAELİ'de, yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen 13 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şebekenin faaliyetlerine aracılık eden 53 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şebekenin suç faaliyetlerine aracılık eden ve ikametlerini kullandıran toplam 53 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.