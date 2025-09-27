Haberler

Kocaeli'de CHP İlçe Kongresinde Kavga Çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde CHP'nin ilçe kongresinde mevcut başkan Uğur Falay'ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı ve partililer arasında kavga çıktı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde CHP'nin ilçe kongresinde mevcut il başkanı Uğur Falay'ın konuşması sırasında salonda yaşanan gerginliğin ardından partililer arasında kavga çıktı. Salonda yaşanan kavgayı partililer güçlükle ayırdı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde CHP ilçe başkanlığının 7'inci olağan kongresi yapıldı. Yeniköy Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede ilçe yönetimleri ile partililer hazır bulundu. Kongrede mevcut başkan Uğur Falay'ın konuşma yaptığı sırada salonda bulunan Levent Soydaş sözlerine müdahale etti. Divan kurulunun uyarısının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kongrede yaşanan kavgaya araya giren partililer müdahale etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
