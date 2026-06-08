KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Cuellar ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holgun Cuellar'ı kabul etti. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmede, Kıbrıs sorunu, güven artırıcı önlemler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı