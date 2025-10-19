KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Oy Sayımına Geçildi

KKTC cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde cumhurbaşkanı seçimi kapsamında oy verme işlemi 08.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşti. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oy aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.