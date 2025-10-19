KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Oy Sayımına Geçildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemleri tamamlandı ve oy sayımına başlandı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50+1 oy alamaması durumunda, en fazla oyu alan iki aday ikinci turda belirlenerek cumhurbaşkanı seçilecek.
KKTC cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde cumhurbaşkanı seçimi kapsamında oy verme işlemi 08.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşti. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oy aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.
