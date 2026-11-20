KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, KKTC vatandaşlarının geçiş noktalarında yaşadığı sorunlar üzerine Kıbrıslı Rum yetkililerden bilgi talep edildiğini ve Rum tarafından verilen yanıtta ise "Prensipte politika veya prosedürlerimizde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadelerinin kullanıldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, son dönemde KKTC vatandaşlarının geçiş noktalarında karşılaştıkları sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yaşanan sorunların nedenlerinin belirlenmesi için ilgili teknik komite aracılığıyla Kıbrıslı Rum yetkililerden bilgi talep edildiği bildirildi. Rum tarafından iletilen yanıtta, "Prensipte politika veya prosedürlerimizde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" denildiği aktarılırken geçiş uygulamalarının aynı şekilde devam ettiği ve geçiş hakkına sahip kişilerin mevcut haklarının korunduğu belirtildi.

Rum tarafı, geçiş yapan kişilerin kayıtlarını güncelliyor

Rum tarafının yanıtında, yaşanan sorunların uzun yıllardır geçiş yapan kişilere ilişkin kayıtların güncellenmesi ve yeniden incelenmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Rum yetkililer, söz konusu uygulamayla kişilerin mevcut statülerinin devam edip etmediğinin teyit edilmesinin amaçlandığını belirtti. Açıklamada, "Mevcut durumda yaşananların sebebi, ilgili makamımızın uzun yıllardır geçiş yapan bu kişilerle ilgili kayıtlarını güncellemeye ve gözden geçirmeye karar vermiş olmasıdır. Böylece, söz konusu kişilerin statülerinin halen aynı olup olmadığı teyit edilmek istenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Geçişlerde ek belge veya eşle birlikte gelme şartı

Rum tarafının açıklamasında, kayıtların güncellenmesi sürecinde bazı kişilerden ek belgeler talep edildiği, bazı kişilerin ise statülerinin doğrulanabilmesi amacıyla bir sonraki geçişlerinde eşleriyle birlikte gelmelerinin istendiği kaydedildi. Kişilerin statülerinin veri tabanında güncellenmesinin ardından herhangi bir engelle karşılaşmadan geçiş yapmaya devam edebilecekleri belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı