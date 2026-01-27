KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Dânâ: "Cumhurbaşkanımız, Holguin ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar arasındaki görüşmeye ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Holguin ile bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, son üçlü görüşmeden bu yana yaşananlar ve sunulan güven artırıcı önlemlere dair karşılaşılan tıkanıklıklar konusunda görüş alışverişinde bulundu" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın başkent Lefkoşa'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Müsteşar Dana açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Holguin ile bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Sayın Holguin ile son üçlü görüşmeden bu yana yaşananlar ve sunulan güven artırıcı önlemlere dair karşılaşılan tıkanıklıklar konusunda görüş alışverişinde bulundu" dedi.

"Çözüm iradesi doğrultusunda Kıbrıs Türk halkı hazır"

Dana, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Holguin'e, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmeden sonra genişletilmiş gayri resmi 5+1 toplantı hususuna dair söylediklerinin ve metodoloji önerimize yaptığı atfın yerinde olduğunu, ortada çözüm iradesi varsa, öncelikle bu amaca yönelik atmosferi oluşturma konusunda iyi niyetli ve yapıcı adımlar atılması gerektiğini, çözüm iradesi doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının bunu yapmaya hazır olduğunu aktardı" dedi.

Dana, Erhürman'ın görüşmede İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 2017 yılında gerçekleştirilen konferansın çöküşünden bu yana yaşanan durgunluk, son liderler toplantısının ardından görüşme masası dışında yaşanan gelişmeler ve söz konusu toplantı üzerinde hemfikir olunan konularda adım atılmadığını vurguladığını belirtti.

Dana Holguin ile görüşmelerin devam edeceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yeni geçiş kapıları açılması konusunda dahi anlaşamayan iki lider Kıbrıs sorununu nasıl çözecek' düşüncesinden Kıbrıslı Türkleri ve Rumları uzaklaştırmak için yapılması gerekenler olduğunu, yarınki görüşmede bu konularda adımlar atılmasını umduğunu ve bunun için hazır olduğunu vurguladı" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA