KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'daki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün Gazze'de yaşananları...
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'daki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün Gazze'de yaşananları Kıbrıs Türk'ü 60 yıl önce yaşadı" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'daki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün Gazze'de yaşananları Kıbrıs Türk'ü 60 yıl önce yaşadı" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika