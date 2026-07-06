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Tufan Erhürman: "Ayia Napa'daki saldırıyı yakından takip ediyoruz"

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki KKTC vatandaşının sağlık durumu ve hukuki sürecin yakından izlendiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde saldırıya uğrayan KKTC vatandaşının sağlık durumu ile olayın hukuki sürecinin yakından takip edildiğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ayia Napa kentinde 47 yaşındaki bir KKTC vatandaşına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erhürman, sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda 47 yaşındaki vatandaşın kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir grup tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını, yaralının Güney Kıbrıs'ta hastanede tedavi altında bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ve polis harekete geçti

Olayın öğrenilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile iki toplumlu teknik komitenin Kıbrıslı Türk üyesinin aileyle, ayrıca güney ve kuzeydeki ilgili makamlarla temas kurduğunu ifade eden Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü'nün de gerekli girişimleri başlattığını kaydetti.

Süreç yakından izleniyor

Yaralı vatandaşın sağlık durumunun ve olayla ilgili hukuki sürecin yakından takip edildiğini vurgulayan Erhürman, yeni bilgilerin elde edilmesi halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasının sonunda saldırıda yaralanan vatandaşa ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

Kıbrıs Türk'ü entübe edilmişti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ayia Napa kentinde kimliği belirsiz bir grup dün 47 yaşındaki KKTC vatandaşına saldırmıştı. Rum basınında yer alan haberlerde, yerel saatle 06.00 sıralarında Ayias Mavris Caddesi'nde ağır yaralı halde bulunan Kıbrıs Türk'ü şahsın ağır yaralandığı aktarılmıştı. Yaralının, Lefkoşa Genel Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve entübe edildiği ifade edilmişti. Haberlerde, doktorların yaralının sağlık durumunu "ciddi ancak stabil" olarak değerlendirdiği bildirilmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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