KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, başkent Lefkoşa'da gerçekleştirdikleri görüşme sonucunda görüşmelerini yoğunlaştırarak haftada bir kez, gerekli görülmesi halinde ise daha sık bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile başkent Lefkoşa'daki ara bölgede Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede, Erhürman'a Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana eşlik ederken liderler baş başa görüşme de gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında belirlenen gelecekteki sürece ilişkin ilerlemeyi değerlendirdi. BM görüşmenin yapıcı geçtiğini açıklarken, iki lider görüşmelerini yoğunlaştırarak haftada bir kez, gerekli görülmesi halinde ise daha sık bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi üyelerinin ise yarın açıklanması kararlaştırıldı. Görüşmenin, yeni ve sonuç alıcı bir 5+1 toplantısına yönelik hazırlık süreci kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Erhürman ve Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres'e, adaya gerçekleştirdiği son ziyaret ile Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalara verdiği sürekli destek ve bağlılık dolayısıyla en üst düzeyde takdirlerini yeniden ifade etti.

Erhürman ile Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ilk kez bir araya gelmiş oldu. Bugünkü buluşmayla birlikte iki lider sekizinci görüşmelerini gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı